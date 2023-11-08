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Министр спорта Украины Вадим Гуцайт подал в отставку

08 ноября 2023, 15:42
Фото: istockphoto/Kirkikis

Фото: istockphoto/Kirkikis

В киевских властных структурах продолжается разброд и шатание. В отставку подал министр спорта и молодежной политики Украины русофоб Вадим Гуцайт.

Известный преследованием российских спортсменов и гневными письмами в адрес различных международных спортивных организаций министр написал заявление об отставке. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что просьба Гуцайта будет рассмотрена в ближайшее время, передает телеграм-канал Readovka. Лидер партии «Слуга народа» Арахамия ранее анонсировал отставку одного из министров на текущей неделе. Первым «слетает» один из самых неприятных и одиозных украинских деятелей.

Одной из последних акций украинского министра явилось то, что он разослал письма решительно во все международные спортивные инстанции и потребовал, чтобы атлеты из России и Белоруссии ни в коем случае не оказались ни на одном соревновании в мире, а главное — на Олимпиаде 2024 года в Париже. Такая «спам-рассылка» пришлась не по нраву даже главе МОК Томасу Баху, отнюдь не замеченному в пророссийских настроениях. Он осудил Гуцайта за излишнюю спесивость.

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ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
08 ноября 2023, 16:16

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза, об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.
«Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией», - сообщается в тексте документа.

В заявлении Еврокомиссии также указано, что процесс переговоров можно начинать, поскольку Киев и Кишенёв выполнили достаточное количество необходимых реформ на территории своих государств.

При этом, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры по присоединению к Евросоюзу Киева могут стартовать немедленно, как только Евросовет примет соответствующее решение.

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#переговоры
#украина
#евросоюз
#молдова
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МО РФ: ПВО сбила пять самолетов ВСУ за минувшие сутки
08 ноября 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские системы противовоздушной обороны сбили пять украинских военных самолетов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что один украинский Су-27 был сбит российскими силами возле Каменки в ДНР. Также два МиГ-29 ВСУ были сбиты в районе Преображенки также в ДНР и возле Кривого Рога в Днепропетровской области. При этом еще два вражеских Су-25 ВС РФ сбили у Павлограда в Днепропетровской области и у Токаревки Херсонской области.

Также французская газета Liberation пишет, что Украина безвозвратно потеряла не менее 200 тысяч военных с начала спецоперации. Также в статье говорится, что Украина надеялась быстро провести свое контрнаступление и освободить территории от российских войск. Однако осуществить задуманное не удалось.

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Великобритания расширила список антироссийских санкций
08 ноября 2023, 16:05

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания дополнила 29 позициями список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.
Отмечается, что в список попали российская компания «Красцветмет», Уральская горнодобывающая компания, золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining. Упомянутые организации являются крупнейшими производителями различных видов драгоценных металлов в мире. 

Кроме того, под санкции попали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков и иные юридические и физические лица. Отмечается, что отныне им запрещён въезд на территорию Великобритании. В случае обнаружения лиц, попавших под ограничения, в стране, все их активы будут заморожены. 

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#великобритания
#россия
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#мид
#компании
#ограничения
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«Пощечина Залужному»: Украинский генерал прокомментировал увольнение Виктора Хоренко
Кривонос: Указ Зеленского об увольнении Харенко стал пощечиной Залужному
08 ноября 2023, 16:03

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Указ украинского лидера Владимира Зеленского об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций ВСУ стал пощечиной для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«С моей точки зрения, то, что мы сейчас увидели, это неуважение, в первую очередь, к Силам специальных операций со стороны тех, кто принимал это решение, неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом. Это пощечина со стороны президента вооруженным силам и их главнокомандующему», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Генерал напомнил, что Хоренко подчинялся Залужному. Поэтому, главнокомандующий, как минимум, должен был быть поставлен в известность об увольнении его подчиненного. 

Напомним, вчера Зеленский также подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Еще до окончательного увольнения, на место Хоренко был поставлен Сергей Липанчук.

Интернет переполнен слухами и о скором увольнении самого главнокомандующего. Причиной тому стало скандальное интервью, которое на прошлой неделе опубликовал британский журнал The Economist. В статье приводятся слова Залужного о его неверии в благополучный исход специальной военной операции для Вооруженных сил Украины.

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#всу
#указ
#владимир зеленский
#сво
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Путин рассказал, как сотрудничество России и Китая влияет на мировую безопасность
Путин: сотрудничество России и Китая стабилизирует мировую безопасность
08 ноября 2023, 15:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сотрудничество России и Китая способствует стабилизации мировой безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся.
Российский президент отметил, что сотрудничество с Китаем не предполагает построение военных союзов, как это было во времена холодной войны.

По его словам, Россия и Китай взаимодействуют конструктивно и оказывают влияние на стабилизацию обстановки в мире. 

Напомним, что китайская военная делегация 8 ноября прибыла в Москву. В рамках её визита будет проведён ряд встреч, в ходе которых планируется обсуждение стратегического сотрудничества между странами. 

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#россия
#китай
#сотрудничество
#владимир путин
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии
Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить статус кандидата Грузии
08 ноября 2023, 14:59

Фото: istock / uskarp

Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза дать Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе, если будут выполнены определенные условия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», — говорится в заявлении ЕК.
В списке условий, состоящем из девяти пунктов, есть пункт о следовании Грузией общей внешней политике и политике безопасности Европейского союза. Итоговое решение в отношении Грузии должны принять 14-15 декабря на саммите в Брюсселе.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Грузия непременно получит статус кандидата в члены Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 23 июня 2022 года главы стран и правительств Евросоюза заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата для дальнейшего присоединения к Евросоюзу. Но для этого необходимо было выполнить ряд условий. Теперь Грузия ожидает, что получит этот статус уже к концу года.

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#новости
#ес
#ек
#грузия
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Аналитик Денисов заявил об отсутствии равноправия между Украиной и Польшей
08 ноября 2023, 14:39

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о том, что о присоединении Украины к Евросоюзу не может быть и речи, пока не будет решён вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни, говорит в том числе и о том, что между двумя странами нет равноправия.
«В рамках этого дуэта всегда есть первый номер, всегда есть второй номер. Мы видим за последние несколько месяцев волны обострений и затишья, обострений и затишья. Сначала был вопрос, связанный с поставками сельскохозяйственной продукции, буквально на днях — проблемы, связанные с тем, что из-за льготного режима для украинских перевозчиков разоряются польские перевозчики», — прокомментировал в беседе с RT Денисов.

А военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, в свою очередь, что принятие Украины в Евросоюз не только не выгоден Польше, но и другим странам, поскольку может сопровождаться деструктивными явлениями для объединения.

«Выступал директор Института национальных исследований международных отношений, который обстоятельно анализировал возможности Евросоюза и сделал вывод, что если туда ещё войдёт Украина, то ЕС не только потеряет свою гибкость, но практически потенциал. И это будет серьёзной обузой, которая приведёт ЕС к серьёзным деструктивным начинаниям. И не исключено, что это может стать началом развала Евросоюза», — отметил в беседе с «Царьградом» Кошкин.

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#украина
#политолог
#ес
#польша
#политика
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США изменили траекторию полета БПЛА-разведчика вблизи Крыма после решения Путина
08 ноября 2023, 14:23

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

США скорректировали траекторию полета своего разведывательного дрона вблизи берегов Крыма. Это произошло после решения президента РФ Владимира Путина о начале воздушного патрулирования этого региона на постоянной основе.
Как сообщает сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar, полет стратегического разведывательного беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 над акваторией Черного моря был изменен. Он сменил обычную траекторию передвижения и был зафиксирован над территориальными водами Болгарии и Турции. Ранее дрон-разведчик барражировал над нейтральными водами и много раз подлетал вплотную к границам России, максимально приближаясь к Крымскому полуострову.

18 октября Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) России организовать постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем с использованием самолетов МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». Российский лидер подчеркнул, что это не угроза миру, а мера безопасности, напомнив, что «Кинжалы» имеют дальность полета свыше тысячи километров.

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Дрон-разведчик США подал сигнал тревоги и резко полетел в сторону от Крыма
#владимир путин
#дрон
#вкс
#сервис
#лидер
#крым
#ракета
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Американист Рогулёв усомнился в реализации передачи Украине активов РФ
08 ноября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что несмотря на принятие конгрессом США проекта по передаче Украине замороженных российских активов эти меры вряд ли будут реализованы.
«Американцы действуют в соответствии со своим правом, им эти международные правила не указ. Поэтому это мало что значит. <…> Это не просто чьи-то частные деньги, а это государственные деньги. Просто передать государственные деньги другому государству — это сделать не вправе никакой конгресс. Принимать они могут, но вряд ли всё это будет сделано. И вряд ли будет поддержано президентом, так как сейчас к этому относятся осторожно», — прокомментировал в беседе с RT Рогулёв.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что хотя комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, у американцев всё равно есть ряд опасений по этому поводу.

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#сша
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