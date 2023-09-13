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Министр ВВС США призвал готовиться к возможной войне с Китаем

13 сентября 2023, 09:24
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл предупредил, что КНР наращивает свою вооруженную мощь. Он призвал американские власти усилить подготовку к возможному военному столкновению с Китаем.

В интервью изданию The Hill он заявил, что задача американцев — сдерживать эту возможную войну, но следует быть готовым к ней в случае, если она случится. Министр также добавил, что необходима реформа Военно-космических сил, без чего вполне реальным становится угроза поражения в военном конфликте. Кендалл полагает, что такой конфликт может начаться в том случае, если военного потенциала США окажется недостаточно для сдерживания «китайской агрессии» в отношении Тайваня.

По словам министра ВВС, Китай наращивает военную мощь по двум основным направлениям: укрепляются вооруженные силы, предназначенные для противодействия авианосцам, нанесения ударов по аэродромам и другим объектам, имеющим критически важное значение. А также совершенствуется служба стратегической поддержки для достижения доминирования в космосе и киберпространстве. Китай уже более 20 лет оптимизирует свои силы для того, чтобы одержать верх над Соединенными Штатами в западной части Тихого океана, заключил Кендалл.

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#сша
#конфликт
#китай
#министр
#интервью
#служба
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Военкор США Ланкастер озвучил, что Донбасс считает себя частью России
13 сентября 2023, 10:16

Фото: РИА Новости / Сергей Батурин

Американский независимый журналист Патрик Ланкастер, в прошлом военнослужащий ВМС США, в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал заявление, что Донбасс считает себя частью России.
Военкор сообщил, что во время общения с жителями Донецка, Ланкастер выражал мнение Запада, о том, что эти территории принадлежат Украине, но в ответ все утверждали, что они являются частью России.

«Это просто факт, нравится это Западу или нет», —   приводит цитату журналиста РИА Новости.
Ланкастер также рассказал, что в Единый день голосования, 10 сентября, украинская армия постоянно обстреливала город и областные населенный пункты. 

Напомним, что 5 октября 2022 года  Владимир Путин подписал 4 федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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#город
#днр
#лнр
#рф
#донбасс
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Власти Молдавии депортировали российского журналиста
РИА Новости: руководителю Sputnik Денисову запретили въезд в Молдавию на 10 лет
13 сентября 2023, 10:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Молдавии депортируют руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что в его квартиру в Кишинёве пришли сотрудники миграционной службы и увезли его в аэропорт с постановлением о депортации из страны первым же рейсом.

Также он уточнил, что ему запретили въезжать в Молдавию в течение десяти лет. При этом, запретили собрать вещи и забрать домашних животных.

Денисов заявил, что, согласно постановлению, журналист представляет угрозу национальной безопасности страны.

Прокомментировал ситуацию гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. По его словам, такая «разрушительная политика» недопустима и переходит все возможные границы.

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#молдова
#журналист
#россия
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Песков: Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
13 сентября 2023, 09:55

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций завершились. Сейчас они приступили к переговорам с глазу на глаз, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

 После этого лидеры обеих стран приступили к переговорам с участие делегаций, которые продлились более часа. В рамках встречи Ким Чен Ын заявил, что он поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.

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#владимир путин
#президент
#встреча
#отношения
#кндр
#рф
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Ким Чен Ын: Отношения с РФ являются приоритетными для КНДР
13 сентября 2023, 09:27

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для его страны отношения с Россией являются приоритетными.
«Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Он также заявил, что поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма.

Напомним, переговоры Путина и Ким Чен Ына проходят при участие делегаций обеих стран на космодроме «Восточный» в Амурской области.

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#россия
#отношения
#кндр
#путин
#рф
#переговоры
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Ким Чен Ын поддержал спецоперацию РФ на Украине
13 сентября 2023, 09:19

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что он поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине.
«Действия России являются священной борьбой для защиты государственного суверенитета. КНДР всегда будет вместе с Россией в борьбе против империализма», - заявил лидер КНДР в рамках переговоров с Путиным.

Президент России Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме «Восточный» с участием делегаций обеих стран. Российский лидер отметил, что встреча происходит в особенное время. Путин напомнил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего основания. По его словам, уже 75 лет действуют дипломатические отношения между странами. Путин отметил, что именно Россия первой признала суверенное, независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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#владимир путин
#президент
#встреча
#кндр
#переговоры
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Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций
13 сентября 2023, 08:42

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме «Восточный» с участием делегаций обеих стран.
«Уважаемый господин Председатель! Я очень рад Вас вновь видеть и принимать в России – на этот раз, как мы и договорились, на нашем космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь и Вам, и Вашим коллегам это интересно», - обратился Путин к Ким Чен Ыну.

Российский лидер отметил, что встреча происходит в особенное время. Путин напомнил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего основания. По его словам, уже 75 лет действуют дипломатические отношения между странами. Путин отметил, что именно Россия первой признала суверенное, независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Ранее Путин встретился с  Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


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#россия
#встреча
#отношения
#лидер
#государство
#кндр
#путин
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Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией в попытках сохранить свою гегемонию
13 сентября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/donfiore

Причина конфликта на Украине связана не только с Россией. Это не в последнюю очередь касается самих Соединенных Штатов, которые, убрав могущественного конкурента, пытаются сохранить привычный и удобный им однополярный мир.
Такое мнение высказал американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала. Он считает, что США, которые называет «американской империей», видят, что та ситуация, когда Россия и Китай были не так сильны, а, следовательно, Вашингтон мог свободно диктовать свою волю всему миру, отступает. Америке нужна победа над Россией, чтобы вернуть себе роль мирового гегемона, делает вывод обозреватель.

Никсон также отметил, что американские власти наблюдают сейчас подъем как великих держав — Китая и России, так и региональных государств, таких, как Иран, Бразилия, Венесуэла, Саудовская Аравия. США не могут не видеть в этом угрозу своей гегемонии, своему контролю над миром. В Вашингтоне видят, что многие государства предпочитают в настоящее время заключать экономические и политические соглашения с Пекином или Москвой. Поэтому, чтобы сохранить удобны им однополярный мир, США необходимо «убрать Россию» с мировой арены, заключил журналист.

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Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники
13 сентября 2023, 07:49

Фото: РИА новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет КНДР строить спутники, именно для этого он совместно с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыным прибыл на космотдром «Восточный» в Амурской области.
«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», - рассказал Путин журналистам.

По его словам, делегации КНДР будут показаны новые объекты. Глава государства также добавил, что он сможет обсудить все вопросы с Ким Чен Ыном, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Времени для этого достаточно, отметил российский лидер.
 
Ранее Путин встретился с  Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


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#космос
#сотрудничество
#лидер
#кндр
#путин
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Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»
13 сентября 2023, 07:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области.
Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


«Рад вас видеть. Как вы добрались?», - Путин лично поприветствовал своего коллегу.

Ким Чен Ын в свою очередь поблагодарил Путина за теплый прием и приглашение посетить Россию, несмотря на занятость. Главы государств осмотрят космодром «Восточный», а затем проведут переговоры.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на космодром «Восточный». Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 августа на поезде с официальным визитом. Он покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР.

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