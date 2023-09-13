Министр ВВС США призвал готовиться к возможной войне с Китаем

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Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл предупредил, что КНР наращивает свою вооруженную мощь. Он призвал американские власти усилить подготовку к возможному военному столкновению с Китаем.
По словам министра ВВС, Китай наращивает военную мощь по двум основным направлениям: укрепляются вооруженные силы, предназначенные для противодействия авианосцам, нанесения ударов по аэродромам и другим объектам, имеющим критически важное значение. А также совершенствуется служба стратегической поддержки для достижения доминирования в космосе и киберпространстве. Китай уже более 20 лет оптимизирует свои силы для того, чтобы одержать верх над Соединенными Штатами в западной части Тихого океана, заключил Кендалл.
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Александр Бойцов