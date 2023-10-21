Министр юстиции Бельгии уходит в отставку после теракта в Брюсселе

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Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн уходит в отставку после теракта в Брюсселе, когда стрелок-исламист застрелил двоих граждан Швеции во время проходившего в городе футбольного матча между сборными этих двух стран.
«Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — приводит слова министра бельгийское новостное издание Belga news agency.Напомним, вечером 16 октября 45-летний гражданин Туниса по имени Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по троим шведским гражданам, находившимся в форме шведской сборной по футболу. В результате этого инцидента два человека погибли, а третий получил ранения. Позднее, когда он попытался скрыться, нападавшего застрелили сотрудники полиции. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом заявили сами боевики ИГ*
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