Министр юстиции Бельгии уходит в отставку после теракта в Брюсселе

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе*, которого российские власти в четверг, 20 октября, признали иностранным агентом, во время своей работы в МИД активно лоббировал передачу Японии Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный дипломатический источник.