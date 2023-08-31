Министра обороны Украины Резникова уволят в начале сентября

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Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что по его информации, новым министром обороны Украины может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Ранее сообщалось, что нынешнего министра обороны Украины подозревают в коррупции.
Действующий глава оборонного ведомства Украины заявил, что при подтверждении данных о его преступной деятельности, он оставит свой пост. Он также добавил, что покинет должность, если у него не будет сил смотреть на то, как некоторые желают его скорой отставки.
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Действующий глава оборонного ведомства Украины заявил, что при подтверждении данных о его преступной деятельности, он оставит свой пост. Он также добавил, что покинет должность, если у него не будет сил смотреть на то, как некоторые желают его скорой отставки.
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Анастасия Крестьянова