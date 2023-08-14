Министры финансов Украины и Германии подписали декларацию о поддержке Киева

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Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Об этом сообщили в Минфине Украины.
Согласно этой декларации, Украина получает консультационную поддержку в вопросах таможенной политики, управления госинвестициями и приватизации госпредприятий.
Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам.
Напомним, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Украины с немецкими кредитными учреждениями для восстановления страны. Шмыгаль надеется, что бизнес Германии будет участвовать в восстановлении Украины.
Ранее выяснилось, что норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов.
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Отмечается, что обмен опытом позволит получить доступ к лучшим европейским практикам.
Ранее выяснилось, что норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Киеву систему борьбы с беспилотниками, стоимость которой составляет более 70 миллионов долларов.
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Екатерина Коршунова