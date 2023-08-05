Министры иностранных дел Турции и Украины провели переговоры о зерновой сделке

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Ранее, 17 июля, сообщалось о завершении действия зерновой инициативы. Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин договорился с африканскими коллегами о безвозмездной передаче российского зерна. После этого в Египте приняли партию российского зерна.
Читайте также:
Захарова: Посольство США может обратиться в МИД РФ за разъяснениями по зерновой сделке
Боррель считает, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке
Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна