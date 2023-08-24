Минобороны анонсировало кадровые изменения в ВКС после отставки генерала Суровикина

Фото: официальный сайт Кремля
После ухода с поста главкома Военно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина главное командование ждут серьезные кадровые изменения. Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.
В частности, будут назначены новый начальник штаба, первый заместитель главкома, а также командующий самой сильной воздушной армией - 4-й армией ВВС и ПВО.
22 августа стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин освобождён от должности главкома Военно-космических сил РФ, которую он занимал с 2017 года, «в связи с переходом на другую работу». Новая должность генерала при этом остаётся неизвестной.
Вместе с экс-главкомом свои должности покинули заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин, а также командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.
Врио главкома, по информации РИА Новости, был назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Он же является и основным кандидатом на место Суровикина. Эксперты считают его достойным и умелым генералом, назначение которого послужило бы укреплению обороноспособности страны и, в частности, защите воздушного пространства России от атак беспилотников.
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22 августа стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин освобождён от должности главкома Военно-космических сил РФ, которую он занимал с 2017 года, «в связи с переходом на другую работу». Новая должность генерала при этом остаётся неизвестной.
Врио главкома, по информации РИА Новости, был назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Он же является и основным кандидатом на место Суровикина. Эксперты считают его достойным и умелым генералом, назначение которого послужило бы укреплению обороноспособности страны и, в частности, защите воздушного пространства России от атак беспилотников.
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Артем Путинцев