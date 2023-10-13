Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024

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Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории Польши в 2024 году масштабных учений с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024 говорят о выборе Варшавы в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства. Об этом Ревенко написал в социальной сети Х.
По словам Ревенко, военные учения Североатлантического альянса пройдут рядом с белорусской границей.
Напомним, страны-члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Учения будут иметь название «Стойкий защитник».
В ходе учений будут собраны более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов Североатлантического альянса. Сообщается, что они будут проходить на территории Германии, Польши и стран Балтии.
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Екатерина Коршунова