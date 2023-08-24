Минобороны Белоруссии: Учения «Боевое братство-2023» пройдут с 1 по 6 сентября

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С 1 по 6 сентября в Белоруссии пройдёт совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Уточняется, что военные начнут прибывать в страну уже завтра, 25 августа, и примут участие в учениях «Взаимодействие-2023», «Поиск-2023», «Эшелон-2023» и «Барьер-2023»
В рамках «Боевого братства-2023» пройдут специальные учения, нацеленные на урегулирование кризисной ситуации в восточноевропейском регионе.
Военные учения пройдут на полигонах в Брестской, Гродненской и Минской областях.
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В рамках «Боевого братства-2023» пройдут специальные учения, нацеленные на урегулирование кризисной ситуации в восточноевропейском регионе.
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Анастасия Чинкова