Минобороны Буркина-Фасо рассказало о закупках российского вооружения

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Буркина-Фасо покупает у России вооружение по выгодным условиям и планирует продолжать это сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассум Кулибали.
«Я не могу вам рассказать о конкретных заказах, но они уже есть, это точно. Мы намерены продолжать двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, приобретенное по хорошим ценам и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше», — отметил Кулибали, отвечая на вопрос о планах Буркина-Фасо закупать российское вооружение.
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