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Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия планирует передать Киеву новую партию боевых вертолетов и рассматривает возможность участия в обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Слова Черноховой приводит сайт чешского министерства обороны.
Отмечается, что Чернохова не назвала точное количество и наименования вертолетов, а также не сообщила сроки их поставки.
Ранее украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения. Кривонос считает, что истребители улучшат возможности ВСУ, однако не станут решающими.
Напомним, бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО.
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Ранее украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения. Кривонос считает, что истребители улучшат возможности ВСУ, однако не станут решающими.
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Екатерина Коршунова