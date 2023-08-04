Минобороны Германии выступает против поставок на Украину крылатых ракет

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает поставку Киеву крылатых ракет в качестве своего главного приоритета. Также он отметил, что Берлин не одинок в подобном решении.
Выступая на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле, Писториус подчеркнул, что США тоже пока не приняли решения о поставке подобных ракет на Украину.
По его словам, сейчас Берлин сконцентрирован на помощи Киеву в области противовоздушной обороны, поставок бронетанковой техники, а также учебной поддержки, поэтому необходимости в срочном решении «ракетного» вопроса ФРГ пока не видит. При этом Писториус не исключил, что в будущем такие меры всё же будут приняты.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Также в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin».
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«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших — особая дальность», — cказал глава немецкого военного ведомства (цитата по ТАСС)
США и Италия будут оказывать Украине помощь «столько, сколько нужно»
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Также в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin».
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Артем Путинцев