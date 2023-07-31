Минобороны Греции по ошибке опубликовало секретные военные карты

Фото: iStock/gorodenkoff
Министерство национальной обороны Греции случайно раскрыло фотографии секретных военных карт. Об этом сообщает новостной портал antitheto.gr.
После этого все проверки были прекращены, а Хардалиас покинул объекты. Отправлен новый пресс-релиз с заблюренными картами.
Читайте также:
Бывший министр обороны Греции призвал запросить у России самолеты для тушения пожаров
Politico: Венгрия и Греция заблокировали санкционный пакет против России
Греция передаст Украине новую партию БМП
Анастасия Чинкова