Минобороны Казахстана опровергло информацию об открытии центра НАТО в Алма-Ате

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Министерство обороны Казахстана опровергло информацию о якобы открытии центра НАТО в Алма-Ате. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается разрывать сотрудничество с Россией и твердо придерживается всестороннего сотрудничества с ней. Он также выразил уверенность в том, что санкционное противостояние не является продуктивным в рамках международных отношений, которые и так пострадали из-за обострения ситуации в мире.
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