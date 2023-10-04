Минобороны КНДР: США постоянно угрожают миру оружием массового поражения

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В опубликованной Пентагоном Стратегии противодействия оружию массового поражения Россия названа «острой угрозой, а Северная Корея — «продолжительной угрозой». В министерстве обороны КНДР прокомментировали эти положения американской доктрины, отметив, что именно США являются постоянным источником угрозы применения оружия массового поражения на планете.
По словам представителя Минобороны, именно США, которые перебрасывают на Корейский полуостров стратегические вооружения, в том числе атомную подводную лодку, которая одна способна обратить в пепел целое государство, несут постоянную угрозу применения оружия массового поражения. Именно поэтому армия Северной Кореи должна силами сдерживания достойно отвечать на эту угрозу, чтобы не позволить США разрушить интересы безопасности КНДР и других государств ради осуществления своей мечты о господстве над миром, сказано в заявлении Пхеньяна.
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