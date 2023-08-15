Минобороны КНР заявил, что Китай рад интересу России к военной продукции страны

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Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что интерес российских военных к продукции промышленности КНР воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух государств. Об этом он сообщил в рамках рабочей встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.
Ли Шанфу подчеркнул, что в рамках переговоров хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооружённых сил КНР и РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.
Напомним, министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран.
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«Как и во взаимоотношениях между государствами, между вооружёнными силами тоже проводится интенсивный обмен, и в том числе на высоком уровне», — добавил министр обороны КНР.
Напомним, министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран.
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Екатерина Коршунова