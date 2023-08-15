Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран

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Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран. Об этом он сообщил, выступая на Московской конференции по безопасности.
По словам министра обороны КНР, отношения России и Китая в военной сфере подают пример союзничества.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытые дискуссии по теме международной безопасности важны в условиях формирования многополярного мира. По словам главы российского государства, на данный момент многополярный мир формируется последовательно.
Он также отметил, что факт того, что большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет и национальные интересы говорит о способности становления важной основой для стабильного и поступательного глобального развития.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытые дискуссии по теме международной безопасности важны в условиях формирования многополярного мира. По словам главы российского государства, на данный момент многополярный мир формируется последовательно.
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Екатерина Коршунова