Кириллов: Обама продвигал биопрограммы США в других странах

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама принимал участие в продвижении американских биологических программах в других странах с помощью Государственного департамента.
В руки Москвы попали доказательства в виде подтверждающих документов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», — подчеркнул Кириллов.
По словам Кириллова, Вашингтон уделял особое внимание странам Ближнего Востока, а именно, Ираку, Йемену, Иордании; Индонезии, Филиппинам, Кении, Марокко, Уганде. Отдельно в документации упоминается и Украина.
Ранее военачальник также заявлял, что США начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии.
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«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», — подчеркнул Кириллов.
Ранее военачальник также заявлял, что США начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии.
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Алина Юрчак