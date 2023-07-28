Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе

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Проход всех маломерных судов и плавательных средств в части акватории Керченского пролива запрещен, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение Минобороны РФ.
В зону действия ограничения также входят парусные суда, матрасы и иные прогулочные средства.
Ведомство уточняет, что в акватории Керченского пролива могут бесприпятсвенно осуществлять движение только катера и корабли, принадлежащие ВМФ РФ и войскам Росгвардии. Соответсвующим решением Минобороны РФ, также введен запрет постановки на якорь, добычи ресурсов и проведения любых подводных работ.
Мера введена в целях обеспечения безопасности.
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Ведомство уточняет, что в акватории Керченского пролива могут бесприпятсвенно осуществлять движение только катера и корабли, принадлежащие ВМФ РФ и войскам Росгвардии. Соответсвующим решением Минобороны РФ, также введен запрет постановки на якорь, добычи ресурсов и проведения любых подводных работ.
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Анастасия Крестьянова