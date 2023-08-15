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Первый заместитель министра обороны Пакистана Хамуд-уль-Заман Хан заявил, что Пакистан продолжит оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в пострадавших районах Украины. Об этом он сообщил в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Замминистра обороны Пакистана также отметил, что украинский конфликт необходимо разрешить дипломатическим путем.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зарубежные советники используют военнослужащих Украины для отработки различных способов ведения военных действий с применением образцов вооружения Запада. Шойгу отметил, что иностранные советники не осознают число потерь среди украинских солдат.
Также американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что для украинского правительства солдаты ВСУ — это пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные смертельные миссии. Никсон отметил, что украинское правительство не заботится об интересах и гражданах своего государства, а служит лишь во благо США. По его словам, контрнаступление ВСУ — это «атака камикадзе».
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что зарубежные советники используют военнослужащих Украины для отработки различных способов ведения военных действий с применением образцов вооружения Запада. Шойгу отметил, что иностранные советники не осознают число потерь среди украинских солдат.
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Екатерина Коршунова