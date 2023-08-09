Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве

Фото: iStock/vladj55
Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки Киева устроить террористическую атаку беспилотниками, в результате которой оба дрона оказались сбиты силами российской ПВО.
По информации военного ведомства, «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».
Атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.
Читайте также:
Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках
Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву
В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО сбила два боевых беспилотника, летевших на Москву. Один дрон сбили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.
Читайте также:
Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках
В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону
Артем Путинцев