Минобороны получило партию обновленных МиГ-31

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Авиационный завод «Сокол» Объединённой авиастроительной корпорации передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщает агентство ТАСС.
В ОАК пояснили, что истребители были изготовлены в рамках гособоронзаказа.
Улучшенные боевые самолеты наделены новыми возможностями, что значительно повышает их эффективность. Сообщается, что завод продолжит проводить работы по изготовлению усовершенствованных моделей. Истребители уже отправлены на военные аэродромы, отметили в корпорации.
Ранее, Михаил Мишустин заявил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения.
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Улучшенные боевые самолеты наделены новыми возможностями, что значительно повышает их эффективность. Сообщается, что завод продолжит проводить работы по изготовлению усовершенствованных моделей. Истребители уже отправлены на военные аэродромы, отметили в корпорации.
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Анастасия Крестьянова