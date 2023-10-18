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На данный момент на Украине насчитывается 1940 иностранных наемников, организованы четыре пехотных батальона, включающих 300-400 бойцов в каждом, а также действуют отдельные батальоны специального назначения. Эти данные содержатся в аналитической записке, предоставленной Министерством Обороны Российской Федерации.
В документе также указывается, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,700 добровольцев из 88 разных стран. В ходе боевых действий было уничтожено более 5400 боевиков, а 5300 покинули регион и вернулись назад.
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Артем Кузьмин