Минобороны предлагает лишить Северный флот статуса военного округа

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Министерство обороны РФ предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического объединения. Это означает, что на него больше не будет распространяться положение о военном округе.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что данные меры предпринимаются для упрощения и оптимизации системы управления Вооруженными силами Российской Федерации.
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Александр Бойцов