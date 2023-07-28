Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Таганрогу

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В российском оборонном ведомстве сообщили, что киевский режим нанес удар по Таганрогу переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса ПВО С-200.
Сообщается, что ракета была перехвачена российской системой ПВО. Обломки комплекса упали на территории города.
В ведомстве также заявили, что в результате теракта, совершенного украинскими формированиями, получили травмы местные жители. Несколько зданий оказались повреждены.
О громких взрывах в Таганроге сообщили местные жители. Ударной волной были выбиты стекла в ближайших домах. На месте взрыва образовалась глубокая воронка, пострадали более 10 человек.
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Анастасия Крестьянова