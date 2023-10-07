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Минобороны: Ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство

07 октября 2023, 12:05
Фото: istockphoto/allanswart

Фото: istockphoto/allanswart

В настоящее время решается вопрос об оснащении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметили в военном ведомстве, на предприятии «Красмаш» изготавливаются первые серийные ракеты, которые в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В ходе визита на завод глава Минобороны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Генеральный директор АО «Красмаш» доложил о расширении производственных мощностей и обеспечении предприятия самым передовым и современным оборудованием.

В пресс-службе министерства обороны также добавили, что переоснащение российских РВСН на использование ракетного комплекса «Сармат» является приоритетной задачей в рамках обеспечения должной обороноспособности страны и производится во исполнение решения президента РФ Владимира Путина.

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Медведев призвал США переключиться с Украины на Израиль
Медведев: США должны урегулировать конфликт в Израиле, а не заниматься Украиной
07 октября 2023, 12:09

Фото: сайт Кремля

США должны заниматься урегулированием многолетнего конфликта между Изриалем и Палестиной, а не «помогать неонацистам, сталкивая два близких народа» России и Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что начало боевых действий в Израиле в день 50-летия начала войны Судного дня было вполне ожидаемо, поскольку конфликт с Палестиной длится уже не одно десятилетие.

Именно этим, по словам Медведева, должны заниматься США вместо того, чтобы поддерживать Украину.

Медведев подчеркнул, что в сложившейся ситуации между Израилем и Палестиной виноваты в том числе и США. 

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», – заключил зампред Совбеза РФ.

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#дмитрий медведев
#израиль
#украина
#сша
#конфликт
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Премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернулась настоящая война
Натаньяху: в Израиле развернулась война, а не военная операция
07 октября 2023, 11:55

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Израиле началась война, а не военная операция. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Натаньяху.
Он отметил, что в настоящее время на граничащих с Палестиной территориях Израиля проходит зачистка от террористов. 

Натаньяху добавил, что резервисты израильской армии были срочно мобилизированы.

Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа.

В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.

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#израиль
#война
#конфликт
#премьер-министр
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В секторе Газа палестинцы уже празднуют «победу» над Израилем
07 октября 2023, 11:44

Фото: istockphoto/zabelin

Палестинцы в секторе Газа уже празднуют «победу» над израильской армией. Местные жители размахивают арабскими флагами и под крики «Аллаху Акбар!» аплодируют террористам из бригад военного крыла движения ХАМАС под названием «Изз ад-Дин аль-Кассам».
Не успевшая дать достойный отпор армия Израиля дала повод арабам отпраздновать «победу». В настоящее время известно о шести погибших в результате действий боевиков ХАМАС. Еще примерно 300 человек пострадали, сообщает телеграм-канал Resdovka. По сети распространилось видео, на котором палестинские террористы захватили и раздели женщину в Израиле, предположительно, военнослужащую армии страны. Они бросили ее в кузов грузовика. Ноги у женщина переломаны и согнуты под неестественным углом. Один из боевиков держит ее за волосы. Неизвестно, жива ли еще израильтянка.

Палестинские СМИ сообщают о том, что бульдозеры уже начали демонтировать вдоль границ между сектором Газа и территориями Палестины, присоединенными к Израилю. Жители приграничных районов пытаются спрятаться от боевиков, продвигающихся вдоль границы. Захваченных заложников, военных и гражданских, боевики отвозят в сектор Газа.

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#израиль
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В МИД Египта прокомментировали конфликт между Израилем и Палестиной
МИД Египта: эскалация между Израилем и Палестиной создаёт серьёзную опасность
07 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Diy1

МИД Египта заявило, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной представляет собой большую опасность.
В египетском ведомстве призвали стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать ситуации, угрожающие мирному населению. Такое заявление было сделано на фоне обстрелов территории Израиля, в результате которых получили ранения уже более 100 человек.

Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства производятся массированные ракетные удары со стороны сектора Газа. В результате этих обстрелов пострадали уже более 100 человек. Число раненных постоянно растёт. 

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль одержит победу в этой войне. Он призвал мирных жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям властей.

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#израиль
#обстрел
#война
#конфликт
#египет
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Палестинцы радостно приветствуют боевиков ХАМАС
Более 120 человек попали в больницы в результате обстрелов Израиля
07 октября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/John Theodor

Ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа продолжаются уже более трех с половиной часов. По последним данным, 120 человек попали в больницы с различными ранениями.
Палестинцы радостно встречают бойцов группировки ХАМАС («Исламское движение сопротивления»). Можно считать, что бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», являющиеся военным крылом движения, начали полноценное вторжение в Израиль. На кадрах видео, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно, как палестинцы радостно встречают проезжающих в грузовиках боевиков. Слышны приветственные крики: «Аллаху Акбар!». Сообщается о захвате боевиками поста Армии обороны Израиля Абу Салем (Керем-Шалом) на границе с сектором Газа. По словам лидеров военного крыла ХАМАС, они сумели захватить в плен 35 израильских военных и поселенцев.

Южные и центральные районы страны находятся под непрекращающимся ракетным обстрелом. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС совершил серьезную ошибку, развязав войну. В настоящее израильские солдаты сражаются с врагом на всех участках проникновения.

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#израиль
#видео
#страны
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#солдаты
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Движение ХАМАС объявило войну Израилю
Министр обороны Израиля Галант: ХАМАС объявило войну Израилю
07 октября 2023, 10:50

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. Об этом заявил министр обороны государства Йоав Галант.
По сообщению Галанта, которое распространило израильское Министерство обороны, движение ХАМАС утром 7 октября объявило войну Израилю. В настоящее время все подразделения израильской армии борются с врагом на нескольких территориях государства.

В заключение он отметил, что «Израиль победит в этой войне».

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пострадали около 80 жителей Израиля. Число раненных постоянно растёт.

Напомним, что в субботу, 7 октября, из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет. Взрывы произошли в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части государства. 

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#израиль
#война
#оборона
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Скотт Риттер: Украинцам следует молиться за победу России
07 октября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/Nzpn

Бывший разведчик Вооруженных сил США в своих социальных сетях призвал украинцев молиться за победу российской армии. Он считает, что только в этом случае Украина сможет и далее существовать в качестве независимого и суверенного государства.
Таким заявлением экс-разведчик прокомментировал информацию журналиста Гарланда Никсона. Тот сообщил, что Зеленский собирается продать украинские земли крупным западным компаниям, в частности Blackrock и Goldman Sachs. Риттер назвал плодородный чернозем будущим Украины, отметив, что таким образом глава киевского режима лишает этого будущего свою собственную страну.

«Позор Зеленскому!», — с возмущением написал бывший разведчик.

По его словам, представители компании Blackrock не позволят хоронить погибших украинских военных на земле, которая стала их собственностью. Скотт Риттер пожелал успехов и здоровья российским бойцам, которые, по его мнению, являются единственными настоящими защитниками Украины.

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#россия
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Володин оценил вклад Путина в развитие России и поздравил его с днём рождения
Володин в поздравительной речи для Путина заявил, что президент спас Россию
07 октября 2023, 09:56

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента России Владимира Путина с днём рождения, заявил, что он спас Россию, сделав её сильным государством. Поздравление опубликовано в Telegram-канале депутата.
Сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин празднует день рождения. Главе государства исполнился 71 год.

Володин отметил, что до прихода к власти Владимира Владимировича, Россия стремительно разрушалась, в экономике наблюдался упадок, а граждане были брошены, поскольку никакие социальные обязательства перед ними не выполнялись. 

«Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной», – написал спикер Госдумы.

Также он отметил, что это осознают и на Западе. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель, стремясь развалить Россию, первым делом предпринимают попытки ударов по президенту.

В заключение своего поздравления Володин отметил, что единственным правильным путём в настоящее время станет консолидация вокруг Владимира Путина.

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#россия
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Израиль заявил о готовности к войне
07 октября 2023, 09:56

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля после ракетных обстрелов со стороны сектора Газа заявила о состоянии готовности к войне. В опубликованном заявлении пресс-службы военного ведомства говорится о проникновении на территорию страны боевиков из анклава.
В сообщении также говорится о том, что жители южных районов должны находиться рядом с убежищами, а тех, кто проживает в непосредственной близости от сектора Газа — внутри убежищ. Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибла 70-летняя жительница города Гедерот. Сигналы тревоги непрерывно звучат по всей стране начиная с раннего утра.

Начальник Генерального штаба в настоящий момент проводит оценку текущей ситуации и утверждает планы дальнейших действий Армии обороны Израиля, все подразделения которой приведены в полную боевую готовность. Премьер-министр Бентямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив для проведения экстренного совещания с руководителями силовых структур.

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