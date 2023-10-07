Минобороны: Ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство

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В настоящее время решается вопрос об оснащении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В пресс-службе министерства обороны также добавили, что переоснащение российских РВСН на использование ракетного комплекса «Сармат» является приоритетной задачей в рамках обеспечения должной обороноспособности страны и производится во исполнение решения президента РФ Владимира Путина.
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Александр Бойцов