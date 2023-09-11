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Минобороны рассказало о бойцах ВСУ, которые были на сбитых в Чёрном море катерах

11 сентября 2023, 06:28
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Министерство обороны РФ раскрыло детали уничтожения в Чёрном море трёх десантных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут «Известия».

Как сообщили собеседники издания в МО РФ, Три катера Willard с десантными группами общей численностью до 36 человек вышли из района Одессы. Их возможной целью являлся мыс Тарханкут, где находятся позиции позициями российских войск противовоздушной обороны (ПВО), по которым украинские боевики собирались нанести удар с помощью ​FPV-дронов или же ракет Brimstone.

Накануне российское военное ведомство сообщило о том, что российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря.

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#чёрное море
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#вооружённые силы рф
#украина
#минобороны рф
#крым
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SwebbTV: Швеция попала в худшую из возможных ситуаций из-за помощи Украине
11 сентября 2023, 07:06

Фото: iStock/WDnet

Швеция оказалась в наихудшей из всех возможных ситуаций из-за того, что отправляет Украине своё самое современное оружие. Об этом рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд.
«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие», - рассказал Стенлунд в интервью swebbTV.

Он уточнил, что другие страны отправляют вооружение, которое и так предстоит заменить или модернизировать. По его словам, это касается и истребителей F-16. При этом он объяснил, что самолеты Gripen являются лучшими из того, что ест на вооружении у Швеции.

Журналист также рассказал, что шведское правительство не позволяет своим гражданам решать судьбу членства страны в НАТО. Он считает, что Швеция ведет себя так, будто бы уже является членом альянса.

Ранее лидер партии Йохан Персон сообщил, что шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в Североатлантический альянс.

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#оружие
#страны
#вооружение
#швеция
#нато
#истребители
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Андрей Воробьёв победил на выборах губернатора Московской области
11 сентября 2023, 06:11

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Губернатор Андрей Воробьев победил на выборах в Подмосковье по результатам обработки 100% протоколов. Он получил 83,68 голосов, следует из данных ЦИК.
Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в голосовании. По его словам, в этом году была достигнута рекордная явка избирателей – более 55%.

Кроме того, губернатор выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил важность федеральных программ, которые реализуются на территории Московской области. Отдельно Воробьёв оценил высокий уровень экологических, образовательных и здравоохранительных программ. Также он подчеркнул, что Москва и Подмосковье нуждаются в технологичных подходах, поэтому должны держаться вместе и помогать друг другу.

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#андрей воробьёв
#московская область
#губернатор
#выборы
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Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах
11 сентября 2023, 04:09

Фото: Фотобанк Московской области

Сергей Собянин в своём личном блоге поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал развивать Москву.
«Впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты», — отметил Собянин.

По мнению столичного градоначальника, это вполне выполнимая задача, потому что заниматься ею будут «мужественные, талантливые, трудолюбивые москвичи».

Сейчас Собянин получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Следом за ним расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

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#мэр
#выборы
#сергей собянин
#поддержка
#москва
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В США назвали Путина лучшим лидером
Американский разведчик Риттер назвал Путина лучшим лидером после его истории
11 сентября 2023, 04:00

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер после рассказа президента РФ Владимира Путина о гибели бабушки заявил, что история стоит на стороне российского лидера. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Путин делится этим. Байден рассказывает нам про «Корн Поп». Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже. «Бей гадов!», — говорится в публикации.

Так Риттер прокомментировал историю, рассказанную Путиным в ходе открытого школьного урока «Разговоры о важном» о последних словах его бабушки, которую во время Великой Отечественной войны ранили в живот. Она просила его не плакать и не расстраивать ее в последние минуты жизни. Дедушка Владимира Путина после этого отправит сыну на фронт письмо, в котором ​написал «бей гадов!», имея в виду немецкие войска, вторгшиеся на территорию СССР. ​Российский лидер отметил, ​что опорой традиционных ценностей становится именно внутренняя любовь простых людей.

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#сша
#история
#человек
#лидер
#путин
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Глава Нижегородской области Никитин набирает на выборах 82,82% голосов избирателей
11 сентября 2023, 03:50

Фото: официальный сайт Кремля

Действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин набирает 82,82% голосов на выборах губернатора после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют обнародованные 11 сентября официальные данные облизбиркома.
Следом за Никитиным расположились набравший 9,67% голосов нижегородских избирателей кандидат от КПРФ Владислав Егоров, его тёзка либеральный демократ Владислав Атмахов (3,08%), Александр Быков из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сумевший завоевать симпатии 1,97% голосовавших и наконец, Илья Померанцев из партии «Гражданская сила» — 1,73%.

С 8 по 10 сентября 2023 года в России проходит Единый день голосования (ЕДГ). Впервые участие в нём принимают 4 новых российских региона — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В общей сложности, выборы разного уровня должны пройти во всех 85 субъектах РФ, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц — губернаторов и глав республик.

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#выборы
#губернаторы
#нижний новгород
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Журналист Кларенберг: Украина находится под угрозой из-за НАТО
11 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/sandsun

Журналист-расследователь Кит Кларенберг заявил, что из-за расширения НАТО существование Украины находится под угрозой.
«Сегодня, когда РФ и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью», — написал Кларенберг в своем материале для Al Mayadeen.

Таким образом журналист прокомментировал слова Джорджа Кеннана — ключевой фигуры в создании НАТО и «архитектора холодной войны». В 1998 году после ратификации США расширения блока Кеннан заявил, что это является трагической ошибкой, и что со стороны Российской Федерации последует мощная реакция.

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#сша
#журналист
#украина
#будущее
#нато
#киев
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АСТВ: В Южно-Сахалинске машину разорвало на части в результате смертельного ДТП
11 сентября 2023, 02:34

Фото: iStock/Anton_Novikov

В Южно-Сахалинске в ночь с 9 на 10 сентября произошло смертельное ДТП, автомобиль столкнулся с фонарным столбом. Об этом сообщает телеканал АСТВ.
Водитель потерял контроль над автомобилем, что привело к аварии. 20-летний молодой человек скончался на месте происшествия, еще два человека получили серьезные травмы.

На данный момент проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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#дтп
#гибель
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Врио губернатора Омской области Хоценко лидирует после обработки всех протоколов
11 сентября 2023, 01:36

Фото: сайт Кремля

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона, набрав 76,33% голосов после обработки 100% протоколов. Это следует из онлайн-данных Центральной избирательной комиссии РФ.
На пост главы Омской области претендуют всего четыре кандидата — Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы, первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин, первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России», депутат заксобрания Омской области Владимир Казанин, а также помощник депутата Госдумы Максим Макаленко (ЛДПР).

Выборы в российских регионах в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц.

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#выборы
#губернаторы
#единый день голосования
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WSJ: Навального могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США
11 сентября 2023, 01:30

Фото: РИА Новости

Алексея Навального* могут включить в многостороннюю сделку по обмену заключенными между США и Россией. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники среди официальных лиц нескольких стран.
По информации издания, также в обмен могут войти бывший морской пехотинец Пол Уилан, отбывающий срок в России, и арестованный в РФ журналист WSJ Эван Гершкович.

Москва, в свою очередь, заинтересована в возвращении в Россию бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного пожизненно.

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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ
#москва
#журналист
#фсб
#наказание
#сша
#россия
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