Минобороны рассказало о бойцах ВСУ, которые были на сбитых в Чёрном море катерах

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Министерство обороны РФ раскрыло детали уничтожения в Чёрном море трёх десантных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), пишут «Известия».
Накануне российское военное ведомство сообщило о том, что российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря.
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Артем Путинцев