Минобороны РФ: численность ВС увеличена на 170 тысяч военнослужащих

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Министерство обороны РФ заявило, что численность Вооружённых сил страны увеличена на 170 тыс. человек — до 1 320 000 военных.
По информации ведомства, увеличение численности военных реализуется поэтапно за счет граждан, которые изъявят желание проходить военную службу по контракту. В министерстве подчеркнули, что проведение мобилизационных мероприятий не планируется.
Отмечается, что увеличение штатной численности ВС России связано с ростом угроз для страны и расширением Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц.
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Отмечается, что увеличение штатной численности ВС России связано с ростом угроз для страны и расширением Североатлантического альянса.
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Екатерина Коршунова