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СБУ и национальная полиция Украины могут планировать проведение провокаций с биологическим оружием «под чужим флагом». С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщают РИА Новости.
На тренинге, который прошел при поддержке Соединенных Штатов в августе-сентябре текущего года во Львове, обсуждались методы реализации провокации с вирусом птичьего гриппа. Это делалось с целью обвинения РФ в биологической диверсии. Событие курировала представитель Великобритании Филиппа Ленцос.
Пот данным Министерства обороны РФ, в мероприятие приняли участие представители государственной власти Украины, включая СБУ и национальная полиция.
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Пот данным Министерства обороны РФ, в мероприятие приняли участие представители государственной власти Украины, включая СБУ и национальная полиция.
«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом», — заявил генерал-лейтенант.Ранее Кириллов сообщал, что бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении американских биологических программах в других странах с помощью Госдепартамента. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак