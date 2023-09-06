Минобороны: Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Более 200 беспилотных летательных аппаратов украинской армии за последние несколько месяцев уничтожили бойцы Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений за последние несколько месяцев уничтожили более 200 БПЛА», — отметили в российском оборонном ведомстве.По информации МО РФ, одним боекомплектом ЗРК «Тор-М1» можно уничтожить до восьми воздушных целей. Такая точность боевого применения достигается тем, что радиолокационное оборудование комплекса позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники ВС Украины.
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