Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Москвой

Фото: IStock/Naypong
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Министерства обороны России, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Домодедовском районе Московской области.
Сообщается, что инцидент произошел в ранние утренние часы в воскресенье, 17 сентября. Согласно заявлению министерства, украинские военные планировали использовать данный дрон для атак на объекты, находящиеся на территории России.
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Артем Кузьмин