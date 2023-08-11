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Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ

Минобороны Украины отрицает участие в закупке некачественной одежды для ВСУ
11 августа 2023, 23:36

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское Министерство обороны опровергло свою причастность к покупке некачественной военной одежды для Сил территориальной обороны ВСУ, по которой ведется расследование.

Генпрокуратура страны инициировала уголовное дело против руководителя компании, обвиняемого в поставке несоответствующего стандартам обмундирования на сумму около миллиона долларов. По данным прокуратуры, компания обязалась предоставить ветрозащитные, утепленные и влагозащитные зимние куртки.

В заявлении Минобороны говорится, что военное ведомство не участвовало в процессе закупки этой одежды. Министерство подчеркнуло, что в 2022 году соответствующие договоры на поставку форменной одежды были заключены напрямую между воинской частью и производителем, и выбор исполнителя осуществлялся воинской частью автономно.

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Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену
Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену за тяжкие преступления
11 августа 2023, 23:50

Фото: сайт Кремля

Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена.
В опубликованном на сайте законодателя документе говорится о «введении процедуры импичмента против Джозефа Байдена, президента Соединенных Штатов, за серьезные правонарушения и нарушения обязанностей».

Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии
МО России: Четыре самолета ВКС в Сирии подверглись воздействию систем наведения
11 августа 2023, 22:44

Фото: iStock/Derek Brumby

Два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России в Сирии подверглись воздействию систем наведения. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
В связи с обнаружением факта воздействия, сработали бортовые комплексы обороны. 

Отмечается, что самолеты совершали плановый полет в районе Эт-Танф. В какой-то момент, на бортах было зафиксировано воздействие антитеррористической коалиции, возглавляемой США в Сирии. В Минобороны РФ также сообщили, что российские самолеты подверглись радиолокационным воздействиям. 

Комментируя ситуацию, в ведомстве заявили, что подобные действия ставят под угрозу безопасность воздушного пространства и создают условия для происшествий. 

Ранее сообщалось, что БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии на критичное расстояние. 

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В Краснознаменске общественным наблюдателям рассказали об особенностях выборов в ЗАТО
11 августа 2023, 22:26

Фото: Общественная палата МО

В Краснознаменске провели очередной обучающий семинар для будущих независимых наблюдателей на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Статус города закрытого административно-территориального образования в Московской области влияет и на специфику процесса общественного наблюдения. Небольшое общее количество УИК на территории позволяет легко сформировать необходимое количество наблюдателей. Благодаря компактности проживания и закрытости территории жители больше вовлечены в общественную жизнь своего города, лучше чувствуют личную ответственность за комфорт, безопасность и качество проживания», – сказал на семинаре член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
На встрече презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России, и «Кодекс этики общественного наблюдателя». Темами обучения стали организация и проведение общественного наблюдения на выборах, правовое регулирование статуса общественного наблюдателя и другие проблемы.
 
Всего в августе Общественная палата Подмосковья проведёт в регионе четыре семинара для общественных наблюдателей. Во время Единого дня голосования Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно. Также будет функционировать горячая линия для обращения граждан для оперативной фиксации сигналов о возможных нарушениях.
 
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Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США
WSJ: Египет отказался предоставлять оружие Киеву, несмотря на давление США
11 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/3D_generator

Власти США на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи пояснили, что министр обороны США неоднократно обращался к президенту Египта с просьбой о поставках на Украину ряда вооружений. Последний раз такая просьба была озвучена в марте. Американская сторона указала на необходимость поставок Украине систем ПВО, противотанковых ракет и боевых снарядов. 

Позже, правительство Египта заявило, что никаких намерений, относительно поставок вооружений Украине, у страны нет. Официальные лица государств не комментировали сложившуюся ситуацию и отказ Каира от военной помощи Украине. 

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В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта
Украинские власти согласовали реорганизацию Херсонского морского порта
11 августа 2023, 22:05

Фото: iStock/sandsun

Кабмин Украины согласовал реорганизацию предприятия Херсонского морского порта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он уточнил, что реорганизация моста будет произведена путем его присоединения к государственному предприятию «Стивидорная компания Ольвия». Данный проект полностью согласован, заключил Мельничук.  

Отмечается, что Херсонский морской порт начал работать в прежнем режиме летом прошлого года. На территории порта возобновлялась работа по судоходству. предполагалось, что порт сможет обслуживать весь речной транспорт области. Однако, после вхождения региона в состав РФ, Украина начала наносить по нему массированные удары, не признал легитимность  референдума. 

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#рф
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США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории
Белый дом заявил о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16 в США
11 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/Milous

США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.  

Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

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#всу
#истребители
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Белый дом: Спецоперация продлится до лета 2024 года
Белый дом допускает, что боевые действия на Украине будут идти и летом 2024 года
11 августа 2023, 21:32

Фото: iStock/rarrarorro

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме не исключают того, что конфликт на Украине будет продолжаться и летом 2024 года.
Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к Конгрессу с просьбой о продолжении помощи Украине. 

Накануне сообщалось, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину. ​Заседание по данному вопросу запланировано на 17 августа. В его рамках будут обсуждены вопросы направления вооружений и боеприпасов Киеву и его финансирование. 
 
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#киев
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В США предупредили об угрозе гражданской войны
Политик Мэддок: В США может начаться революция из-за действий правительства
11 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/lucky-photographer

Член палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок заявил, что действия правительства США могут спровоцировать гражданскую войну. Его слова приводит издание РИА Новости.
Для того, чтобы избежать серьезного конфликта и столкновений в стране, правительству нужно перестать использовать министерства в качестве оружия против тех американцев, которые имеют консервативные взгляды, заявил Мэддок.  

Он также добавил, что в противном случае, на территории США может разразиться гражданская война.  

Представитель штата подчеркнул, что подобная политика США может спровоцировать кого-то и революция станет реальностью. 

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#британия
#рф
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Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине
11 августа 2023, 21:03

Фото: iStock/andriano_cz

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине. Об этом он сообщил в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
Келин также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.

«Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта», — подчеркнул Келин.

Напомним, ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что Украина теряет важные для наступления танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Сичиу отметил, что большое количество танков не помогло ВСУ перейти в наступление. Он также добавил, что украинское контрнаступление оказалось не таким успешным, как ожидал украинский лидер Владимир Зеленский.

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