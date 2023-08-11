Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ

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Украинское Министерство обороны опровергло свою причастность к покупке некачественной военной одежды для Сил территориальной обороны ВСУ, по которой ведется расследование.
В заявлении Минобороны говорится, что военное ведомство не участвовало в процессе закупки этой одежды. Министерство подчеркнуло, что в 2022 году соответствующие договоры на поставку форменной одежды были заключены напрямую между воинской частью и производителем, и выбор исполнителя осуществлялся воинской частью автономно.
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