Минобороны Белоруссии: Продолжаются совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер»

РИА Новости/Иван Родионов
Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
По информации белорусского военного ведомства, бойцы «Вагнера» уже принимали участие в подготовке военнослужащих подразделений войск Территориальной обороны Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Представители ЧВК выступили инструкторами по ряду воинских дисциплин и поделились своим опытом и реальными боевыми навыками.
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