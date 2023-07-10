Минобороны: Более 11 тысяч наёмников из 84 стран прибыли на Украину с начала СВО

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В Министерстве обороны России заявили, что с начала проведения СВО на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран.
Примечательно, что большая часть иностранных наемников прибыла из Польши. Минобороны также сообщило, что Киев усилил вербовку наемников из-за срыва мобилизации. По информации оборонного ведомства, для того, чтобы сокрыть огромные потери украинской армии, для ведения боевых действий привлекаются иностранные бойцы.
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Анастасия Крестьянова