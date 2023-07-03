Минобороны ФРГ поставит несколько десятков танков Leopard 1 на Украину

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Уже в ближайшее время Германия поставит на Украину несколько десятков танков Leopard 1 A5. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил министр обороны республики Борис Писториус.
«Десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут на Украину в ближайшие недели», — отметил немецкий политик.
Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.
Глава государства также подчеркнул, что только за последнюю неделю 41 танк и 102 бронемашины противника были уничтожены российскими подразделениями. Он также сообщил о значительных потерях ВСУ на Ореховском направлении, которое украинское командование считает главным направлением удара.
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Андрей Гаврилов