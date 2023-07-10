Минобороны ФРГ: За возможное применение немецких кассетных бомб отвечает Киев

Ответственность за возможное использование кассетных боеприпасов с помощью оружия, переданного Украине Германией, несет Киев, а не Берлин. С таким заявлением выступил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц в рамках брифинга кабинета министров страны.
«Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это - совершенно другие обстоятельства», - так ответил Коллатц на вопрос журналистов о возможном использовании кассетных боеприпасов на Украине с помощью немецких вооружений.
При этом он уточнил, что танки, переданные Украине Германией, также являются «украинскими», подчеркнув, что Берлин более не несет за них ответственность.
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