Минобороны: Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

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Подразделения Южной группировки вооруженных сил России успешно справились с попытками украинских военных прорвать оборону в трех разных направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
Вражеские силы и техника были нейтрализованы с использованием ракетно-бомбовых ударов российской авиации, а также реактивной артиллерии.
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