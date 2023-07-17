Минобороны Грузии совместно с Польшей будет производить дроны-камикадзе

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Министерство обороны Грузии сделало анонс массового производства дронов-камикадзе совместно с Польшей.
Грузия полностью обустроила инфраструктуру для производства дронов.
Сборкой БПЛА будет заниматься компания WB Electronics из Польши совместно с грузинским военным научно-техническим центром «Дельта».
Ранее сообщалось, что турецкая компания будет производить беспилотники Bayraktar на Украине в 2025 году
Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit рассказал гендир компании Халук Байрактар.
Турция начнёт производство Bayraktar на Украине
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«Прошли все тестовые этапы, - сообщил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе телеканалу «Имеди». - Начнём работу в августе-сентябре».
Ранее сообщалось, что турецкая компания будет производить беспилотники Bayraktar на Украине в 2025 году
Турецкая компания Baykar планирует начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit рассказал гендир компании Халук Байрактар.
«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar, ООО «Авиа венчурс», идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — рассказал он в интервью.Читайте также:
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Мария Фирсова