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Помощник Генерального секретаря ООН Халед Хиари на заседании Совбеза организации заявил, что запущенная КНДР ракета упала в море в пределах исключительной экономической зоны России. Это заявление прокомментировал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Замглавы ведомства иностранных дел также добавил, что запуски ракет Северной Кореей, другие военные приготовления являются ответной реакцией на действия США и их союзников. Запад фактически сам провоцирует КНДР на подобные шаги в ответ на проявление враждебности.
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Александр Бойцов