Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»

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Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
По мнению Пекина, они ставят под угрозу благополучие населения Тайваня и толкают его на путь катастрофических последствий.
Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.
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Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.
«Китай решительно осуждает продажу оружия Тайваню со стороны США и уже выразил свое решительное несогласие американским властям. США игнорируют фундаментальные опасения Китая, вульгарно вмешиваются в его внутренние дела и умышленно создают напряженность в Тайваньском проливе. Это, по сути, превращает Тайвань в „пороховой бочонок“ и ведет к тому, что народ Тайваня движется к катастрофическому исходу», — подчеркнул Тань Кэфэй.Он также выразил призыв Китая к США незамедлительно прекратить поставки вооружения Тайваню и воздерживаться от военного сотрудничества с островом в любой форме, соблюдая обязательства не поддерживать независимость Тайваня.
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Артем Кузьмин