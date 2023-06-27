Минобороны объявило о старте летно-тактических учений истребителей над Балтикой

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Минобороны России объявило, что начались летно-тактические учения истребителей над Балтикой
В небе над Балтикой стартовали летно-тактические учения истребительной авиации. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале российского Минобороны.
По данным ведомства, в рамках учений экипажам истребителей Су-27 Балтийского флота удалось выполнить стрельбы по крылатым ракетам, а также самолетам условного противника.
Также отмечается, что главная цель учений заключается в том, чтобы проверить готовность летного состава к тому, чтобы выполнять боевые и специальные задачи. Также военнослужащие отработают новые тактических приемы и способы действий при использовании всех боевых возможностей авиации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский посол уличил Запад в планах разделить общеевразийское пространство.
По данным ведомства, в рамках учений экипажам истребителей Су-27 Балтийского флота удалось выполнить стрельбы по крылатым ракетам, а также самолетам условного противника.
«Помимо совершенствования летной выучки, экипажи высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области», - отметили в Минобороны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский посол уличил Запад в планах разделить общеевразийское пространство.
Татьяна Лаврова