Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в ходе СВО

Фото: официальный сайт Минобороны РФ
Экипажи штурмовиков ударили по военным объектам и технике подразделений ВСУ
Минобороны РФ во вторник 20 июня опубликовало видеоролик боевой работы штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции. Из него следует, что один из самолетов в ходе выполнения задач СВО совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника.
В ролике видно, как экипажи «Грачей» ударили по военным объектам и технике подразделений ВСУ парами с малой высоты — 20 м. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. Им удалось уничтожить замаскированные позиции и бронированную технику противника.
После успешно выполненного задания техники пополняют боекомплект, проверяют исправность узлов и агрегатов машин, а летчики — получают новые координаты целей, просчитывают маршруты следования.
Ранее в Минобороны РФ показали уничтожение немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе.
В ролике видно, как экипажи «Грачей» ударили по военным объектам и технике подразделений ВСУ парами с малой высоты — 20 м. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. Им удалось уничтожить замаскированные позиции и бронированную технику противника.
Ранее в Минобороны РФ показали уничтожение немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе.
Артем Путинцев