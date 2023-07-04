Минобороны прокомментировало атаку БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

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В Минобороны заявили, что попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью БПЛА по объектам на территории Московской области и Новой Москвы, была присечена.
Четыре украинских дрона были уничтожены системами ПВО, один БПЛА перехватили средства РЭБ, сообщило ведомство в своем телеграмм-канале.
Пострадавших и разрушений в результате террористической атаки киевского режима, нет. Один из сбитых дронов рухнул на территории Одинцовского района Московской области.
Напомним, сегодня утром, жители Новой Москвы стали сообщать о взрывах. ВСУ осуществили попытку атаки объектов дронами-камикадзе.
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Пострадавших и разрушений в результате террористической атаки киевского режима, нет. Один из сбитых дронов рухнул на территории Одинцовского района Московской области.
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Анастасия Крестьянова