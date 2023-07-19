Минобороны РФ: Идущие в порты Украины суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов

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С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Об этом сообщает российское оборонное ведомство в своем телеграмм канале.
Уточняется, что с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также добавили, что страны флага таких судов, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.
Ранее МИД РФ сообщил о том, что страна отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. Такое решение было принято Москвой в связи с прекращением зерновой сделки. Черноморская зерновая инициатива перестала действовать 18 июля. Об этом решении дипломатическое ведомство уведомило ООН, Украину и Турцию.
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Уточняется, что с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также добавили, что страны флага таких судов, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.
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Анастасия Крестьянова