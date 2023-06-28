Минобороны РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

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Минобороны России зафиксировало нарушение прекращения огня в зоне ответственности в Карабахе
В бюллетене российского оборонного ведомства о деятельности миротворцев говорится, что было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных сил. По данному факту инициировано разбирательство, в котором принимают участие азербайджанская и армянская сторона.
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