Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили места хранения иностранной техники на Украине

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Минобороны РФ заявили, что ВС РФ уничтожили склад хранения военной техники иностранного производства
В Минобороны РФ рассказали о поражении мест хранения иностранной техники на Украине. По информации ведомства, все назначенные цели были поражены.
Сообщается, что прошедшей ночью ВСУ предприняли попытку наступления на южнодонецком и донецком направлениях. ВС РФ отразили атаку трех сводных подразделений украинских формирований. Был также уничтожен склад хранения военной техники иностранного производства. В ведомстве заявили, что потери противника составили более 440 человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский боец рассказал, как ВСУ бросают раненых товарищей.
Сообщается, что прошедшей ночью ВСУ предприняли попытку наступления на южнодонецком и донецком направлениях. ВС РФ отразили атаку трех сводных подразделений украинских формирований. Был также уничтожен склад хранения военной техники иностранного производства. В ведомстве заявили, что потери противника составили более 440 человек.
Анастасия Крестьянова