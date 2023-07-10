Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации

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Украина усилила вербовку иностранных наемников для участия в боевых действиях на фоне срыва волны мобилизации.
По данным российского оборонного ведомства, Киев, с целью сокрытия больших потерь ВСУ, усилил работу по привлечению наемников из ряда стран в боевых действиях на Украине. об этом говорится в телеграмм-канале Минобороны РФ.
Украина вербует бойцов из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Также известно об активизации работы по привлечению наемников в США и Канаде.
В ведомстве сообщили, что командование ВСУ направляет в штурмы, в первую очередь, иностранных боевиков. Оказание помощи раненым иностранным служащим, осуществляется после того, как были эвакуированы украинские военные.
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Украина вербует бойцов из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Также известно об активизации работы по привлечению наемников в США и Канаде.
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Анастасия Крестьянова