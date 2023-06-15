Минобороны ЮАР: российское судно Lady R доставляло оружие, заказанное еще в 2018 году

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«Мы не совершали ничего незаконного. [...] Мы заказали и получили партию», — приводит слова министра южноафриканское издание EWN Reporter.
Напомним, что в мае 2023 года американский посол в ЮАР Рубен Бригети обвинил ЮАР в том, что страна не соблюдает нейтралитет в украинском конфликте. В частности, он привел в пример визит российского судна Lady R на военно-морскую базу в южноафриканском Саймонстауне в декабре 2022 года. По мнению американского дипломата, в те дни на корабль погрузили оружие и боеприпасы, после чего тот вернулся в Россию.
В ответ на это президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал все обвинения посла «бездоказательными» и заявил, что по поводу российского корабля уже начато независимое расследование. После этого Бригети был вызван в МИД ЮАР и вынужден был признать, что «перешел черту».
«Радио 1» ранее сообщало, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит стран БРИКС, который состоится в Южной Африке, и уже ответил на него согласием.