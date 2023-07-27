Минобрнауки: Россия будет сотрудничать с тремя африканскими странами в сфере образования

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Минобрнауки подписало договорённости о совместном развитии сферы образования с Мозамбиком, Джибути и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках меморандумов планируется реализовать совместные научные и образовательные программы, а также провести обмен опытом и информацией.
Помимо этого, подразумевается проведение семинаров, конференций и прочих встреч, обмен научной и учебно-методической литературой.
Ранее сообщалось, что на форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода и мэр города Браззавиля Республики Конго подписали соглашение о признании городов побратимами. Глава российского региона сообщил, что это сотрудничество внесёт большой вклад в развитие различных отраслей, которые реализуются в городах.
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Помимо этого, подразумевается проведение семинаров, конференций и прочих встреч, обмен научной и учебно-методической литературой.
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Анастасия Чинкова