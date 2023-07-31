Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии станет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса, который направлен против России и Белоруссии. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.