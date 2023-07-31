Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих будут работать на базе воинских частей. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По его словам, в настоящее время ведомства союзных государств уже реализуют план мероприятий по созданию и обеспечению совместных группировок войск.
Планируется создать центры воинской подготовки на базе воинских частей России и Беларуси. Полищук отметил, что страны также регулярно проводят совместные военные учения.
Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что программа военного сотрудничества утверждена до 2025 года.
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Планируется создать центры воинской подготовки на базе воинских частей России и Беларуси. Полищук отметил, что страны также регулярно проводят совместные военные учения.
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Анастасия Крестьянова