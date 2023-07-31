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Минск и Москва расширят деятельность совместных учебно-боевых центров

МИД: Учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей
31 июля 2023, 07:44

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих будут работать на базе воинских частей. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По его словам, в настоящее время ведомства союзных государств уже реализуют план мероприятий по созданию и обеспечению совместных группировок войск.

Планируется создать центры воинской подготовки на базе воинских частей России и Беларуси. Полищук отметил, что страны также регулярно проводят совместные военные учения.


Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что программа военного сотрудничества утверждена до 2025 года.


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#военные
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#минобороны
#рф
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Лондон позволяет поставлять оборудование в Россию в обход санкций
The Times: Британские власти позволяют экспортировать оборудование в Россию в обход санкций
31 июля 2023, 08:33

Фото: iStock/nevenmn

Британское правительство, несмотря на западные рестрикции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, позволяют экспортировать оборудование в обход санкций. Об этом пишет издание The Times.
Обозреватели американского издания ссылаются на торговые данные. Несмотря на заявления о прекращении деятельности организаций в России, местным производителям разрешено экспортировать оборудование в Россию.

Речь идет об оборудовании для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива. Несмотря на введение рестрикции, Лондон позволяет беспрепятственно поставлять в РФ необходимые опоры и иное оборудование. Отмечается, что экспорт производится посредством одной из дочерних фирм. 

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#экспорт
#оборудование
#рф
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В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии
МИД: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен лишь при отказе США от курса против РФ
31 июля 2023, 08:09

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии станет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса, который направлен против России и Белоруссии. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
Он отметил, что размещение Россией ядерного оружия на территории Беларуси стало ответной мерой на политику НАТО и Вашингтона, которые на протяжении многих лет придерживаются дестабилизирующего курса в отношении государств.  

Полищук также подчеркнул, что данная мера вынужденная и она позволит обеспечить безопасность Союзного государства. Представитель российского МИД указал на то, что НАТО и США необходимо вывезти ядерное оружие из Европы, тогда Россия выведет ТЯО из республики. 

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#россия
#мид
#нато
#ядерное
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В США озвучили главный страх Вашингтона
Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Украину к наступлению из-за страха проигрыша
31 июля 2023, 07:36

Фото: iStock/JARAMA

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад сильно боится проиграть на Украине. Об этом он рассказал в интервью Grayzone.
По его словам, западные кураторы Украины подталкивают ВСУ к самоубийственному наступлению из-за опасения проигрыша в конфликте с Россией.  

Политолог отметил, что обученные украинские военнослужащие и западные наемники не смогли прорвать линию российской обороны и понесли большие потери. Миршаймер уверен, что Запад подгоняет Украину в наступлении и поставляет различное вооружение, так как боится проиграть.

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#сша
#вооружение
#сво
#всу
#запад
#наемники
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Полиция задержала протестующих против круизного лайнера с россиянами в Батуми
В Грузии задержали несколько протестующих против прибытия лайнера из РФ
31 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/Denis Kabanov

Сотрудники полиции задержали несколько граждан Грузии, которые собрались около порта Батуми, где ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, для проведения протеста. Об этом сообщает «Батумелеби».
Акция протеста объявлена с 12 часов ночи.  

По информации агентства, подъезд к гавани перекрыт полицией. Из-за неповиновения органам власти, несколько граждан Грузии были задержаны. По мнению участников протестной акции, на борту лайнера могут находиться люди, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине и отделение от Грузии Абхазии.  

Ранее сообщалось, что в Грузии остались недовольны прибытием российского лайнера. 

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#акция
#митинг
#акции
#люди
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The Times: Власти Великобритании отложили вопрос о внесении ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
31 июля 2023, 06:11

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания отложила внесение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций после попытки мятежа 24 июня. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
«Данные о бюджетном финансировании группы вынудили Лондон пересмотреть юридические последствия подобного шага,... поскольку фактически речь идет о внесении в запрещенный список агентства российского правительства», — говорится в сообщении британского издания.

Тем не менее, по информации газеты, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман по-прежнему намерена найти способ включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.

31 июля частная военная компания «Вагнер» объявила о приостановке «на неопределенный срок» работы региональных центров по вербовке бойцов. Официальное объявление об этом появилось в Telegram-канале «ЧВК Вагнер Объявления о работе».

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#великобритания
#террористы
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Оливер Стоун: Путин — не тот монстр, каким его изображает западная пропаганда
31 июля 2023, 04:27

Фото: сайт Кремля

Режиссер, сценарист и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун обвинил американские СМИ в том, что они искажают образ российского президента Владимира Путина и информацию о нем. Об этом 31 июля пишет «Российская газета».
«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — поделился своим мнением режиссёр.

Стоун напомнил, что в 2017 году он брал интервью у Владимира Путина, и тот давал искренние и прямые ответы на любые вопросы, без какой-либо «воинственности».

Особое внимание режиссер обратил на тот факт, что Путин называл политиков из США «американскими партнёрами» и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с ними. По его словам, Россия и Китай ещё несколько лет назад были союзниками и партнёрами Соединённых Штатов, но теперь всё изменилось.

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#владимир путин
#режиссёр
#сша
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Коллеги не поддержали стремление депутата Бутиной запретить Барби в России
31 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/fieldwork

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис выступила против идеи «единоросски» Марии Бутиной о запрете в России куклы Барби за пропаганду ЛГБТ-ценностей. Раскритиковал Бутину и ее коллега по партии, депутат Евгений Попов.
«Не надо запрещать людям помнить хоть что-то хорошее из детства. Президент ведь четко сказал, уже давно, почему, например, мы не будем запрещать ни грузинские, ни украинские названия улиц в Москве. Не будем запрещать, потому что мы — нормальные. В отличие от других, которые, все запрещая, обнажают свои страхи и слабости», — отметила член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С критикой «запретительных» инициатив своих коллег также выступил и член фракции «Единая Россия», журналист и телеведущий Евгений Попов:

«Некоторые политики уверены, что запреты - их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют. Запретим самокаты, барби, английский язык и тогда заживём», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что некоторое время назад депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.

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#запрет
#госдума
#лгбт
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ТАСС: КПРФ предложила вновь сделать 7 ноября праздничным днём
31 июля 2023, 03:10

Фото: Фотобанк Московской области

КПРФ предлагает официально сделать праздничными днями в России 1 июля (День ветеранов боевых действий) и 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции). Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин.
Сейчас российские коммунисты разрабатывают проект нового Трудового кодекса, куда планируют добавить новые праздничные дни.

«Мы добавляем две даты: 1 июля — День ветеранов боевых действий и 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Мы все понимаем, почему необходим отдельный день для чтения участников боевых действий. А Великий Октябрь до сих пор остается важной датой для многих наших соотечественников», — заявил Афонин.
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#праздники
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Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов
ТАСС: Киберспортивная команда Team Spirit из России стала обладателем $5 млн за победу на турнире по Dota 2
31 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/fpphoto

Российская команда Team Spirit стала победителем турнира Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Коллектив, в составе которого были россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Lari, а также украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira) обыграл европейский Team Liquid со счетом 3-1.
За победу россияне получат $5 млн из 15 млн долларов общего призового фонда, в то время как их соперники — вдвое меньшую сумму. Общая сумма заработанных призовых команды теперь составляет более $25 млн. 



Как пишет ТАСС, команда Team Spirit одержала крупную победу впервые в сезоне. Ранее она гарантировала себе участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в американском Сиэттле с 12 по 29 октября. Россияне являются победителями ЧМ-2021 по Dota 2.

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